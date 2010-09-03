БЮТ заявляє про рейдерську атаку на його фракцію у Київраді

У Блоці Юлії Тимошенко звинувачують владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді та заперечують інформацію про зміну керівництва фракції.

Про це йдеться у заяві голови Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолія СЕМИНОГИ, текст якої переданий агентству УНІАН.

За словами А.СЕМИНОГИ, з метою позбавити громадян права вибору на місцевих виборах влада продовжує рейдерську атаку на Блок Юлії Тимошенко і партію «Батьківщина».

А.СЕМИНОГА зауважив, що до спроб влади паралізувати через рішення судів діяльність партії чи захопити над нею контроль шляхом тиражування фальшивих документів та копій печаток, які було здійснено на Львівщині, Київщині, Харківщині, додається спроба захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді.

“Група депутатів, які з корисних мотивів перейшли на бік Партії регіонів, намагається у незаконний спосіб змінити керівництво фракції. При цьому вони ігнорують той факт, що згідно з положенням про фракцію, переобрати її голову можна лише двома третинами голосів”, - говориться в повідомленні.

А.СЕМИНОГА зауважив, що фракція поступово очищається від зрадників. Зокрема, сьогодні зранку, о 9.00, після завершення розгляду персональних справ із фракції БЮТ уже було виключено троє депутатів, які голосували за позбавлення киян фундаментально права обирати собі владу на рівні районів. Йдеться про Олега ПЕТЬКУНА, Олександра ТОЛУБИЦЬКОГО та Анатолія ШЕВЧЕНКА, зауважив він.

Сьогодні УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. За цією інформацією, 31 серпня на засіданні фрації її головою було обрано Дениса МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» про можливість ліквідації районних рад у столиці. За таке звернення проголосували 65 депутатів Київради, у тому числі 8 депутатів від БЮТ.

Того ж дня Рада Блоку Юлії Тимошенко виключила із фракції БЮТ у Київраді тих депутатів, які проголосували за звернення до Верховної Ради щодо скасування районних рад у столиці.

Водночас, як повідомив сайт видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело у фракції Партії регіонів у Київраді, за звернення Київради до Верховної Ради щодо ліквідації районних рад у столиці 25 серпня проголосували 16, а не вісім членів фракції БЮТ.

Зокрема, за інформацією джерела видання, за звернення до парламенту проголосували Юрій БЕРЕГОВИЙ, Семен БОРИСЕНКО, Олексій ДАВИДЕНКО, Юрій ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Володимир ДРОБОТ, Сергій КОЗИР, Денис МОСКАЛЬ, Олександр НЕЗНАЛ, Дмитро ОЛІЙНИК, Олег ПЕТЬКУН, Василь СЕНЧУК, Віктор ТИЩЕНКО, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ, Анатолій ШЕВЧЕНКО і Роман ШТЕЙНАС.