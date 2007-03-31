Ющенко зняв свою кандидатуру на посаду голови Нашої України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився від посади голови політичної партії "Народний Союз Наша Україна", залишилася лише одна кандидатура – лідера парламентської фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, передає кореспондент УНІАН.

Перед цим делегати Київської, Житомирської, Запорізької обласних організацій висунули кандидатуру В.ЮЩЕНКА, а представники Харківської, Львівської – кандидатуру В.КИРИЛЕНКА.

Ті, хто висував кандидатуру В.КИРИЛЕНКА, організації та окремі члени партії наголошували, що В.ЮЩЕНКО є незаперечним лідером НСНУ, однак, головою партії має бути людина, яка безпосередньо працює в партії.

В.ЮЩЕНКО у своєму виступі підкреслив, що він глибоко вдячний за те, що його кандидатура була висунута. «Я всі емоції розумію, але звідси (ЮЩЕНКО показав Конституцію України – УНІАН) починається демократія», - сказав він, пояснивши, що Конституція забороняє йому очолювати громадські об’єднання.

Він підкреслив, що залишається з партією і її невід’ємною частиною. Він також підкреслив, що залишається почесним головою партії.

«Якщо в новому офісі для мене знайдеться кабінет, я був би дуже вдячний», - підкреслив Президент.

Він також висловив підтримку партії і наголосив, що він вдячний їй і зобов’язаний: «Я розумію, на скільки я зобов’язаний партії, на скільки і маю бути вдячний партії».

Він також висловив переконання, що НСНУ – єдина політична сила, яка глибоко дбає про національний патріотизм, розбудову національної економіки, євроатлантичну інтеграцію.

Після самовідводу В.ЮЩЕНКА залишилась одна кандидатура – В.КИРИЛЕНКА. Президент висловив підтримку цій кандидатурі і високо оцінив професійні і моральні якості В.КИРИЛЕНКА.