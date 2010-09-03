Тимошенко тримає напоготові сумку на випадок арешту

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не виїжджатиме за кордон, якщо чинна влада матиме намір заарештувати її.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі ток-шоу "Шустер live".

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що після арешту своїх соратників вона готова і до такого розвитку подій, коли за грати "кинуть" її. "І я піду, якщо треба. Я не буду ховатися і бігати по закордонам, як у 2005 році Партія регіонів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона повідомила, що ще із 2000 року має напоготові зібрану на випадок свого арешту сумку. "У мене ще з 2000 року, при КУЧМІ, стоїть зібрана сумка для в’язниці, і я завжди готова. У мене випалили той страх", - додала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що інформаційна політика чинної влади спрямована передусім на те, щоб "вкласти людям в голови", що минула влада причетна до масштабної корупції, а нинішня нібито наводить порядок.