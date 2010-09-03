Тимошенко тримає напоготові сумку на випадок арешту
"Я не буду бігати по закордонах"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не виїжджатиме за кордон, якщо чинна влада матиме намір заарештувати її.
Про це вона заявила сьогодні в ефірі ток-шоу "Шустер live".
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що після арешту своїх соратників вона готова і до такого розвитку подій, коли за грати "кинуть" її. "І я піду, якщо треба. Я не буду ховатися і бігати по закордонам, як у 2005 році Партія регіонів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Також вона повідомила, що ще із 2000 року має напоготові зібрану на випадок свого арешту сумку. "У мене ще з 2000 року, при КУЧМІ, стоїть зібрана сумка для в’язниці, і я завжди готова. У мене випалили той страх", - додала лідер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що інформаційна політика чинної влади спрямована передусім на те, щоб "вкласти людям в голови", що минула влада причетна до масштабної корупції, а нинішня нібито наводить порядок.