Тимошенко: влада відволікає увагу від своїх корупційних дій

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що влада кримінальним переслідуванням представників попереднього уряду намагається відволікти увагу суспільства від своїх корупційних дій.

"Нова влада бореться з корупцією, розповідаючи, що "головний корупціонер" – Тимошенко та її міністри, які "розграбували" країну, і тому сьогодні влада вимушена підвищувати тарифи на газ, тепло, воду, на все", - сказала Ю.Тимошенко в ефірі ток-шоу "Шустер live".

"Ці кримінальні переслідування мають багато цілей. Не тільки довести, що ми були корупціонерами, а сьогодні є "чесний" уряд, "чесний" Президент. Це і залякати всіх, хто коли-небудь подивиться в сторону нечесно заробленої власності кланів, і залякати всіх моїх соратників... Такі випробування гартують справжніх людей, які можуть боротися. Такі випробування не кожен проходить: хто ламається, той сходить з цієї дистанції. Я хочу, щоб біля мене залишилися люди, які не ламаються", - зазначила Ю.Тимошенко.

Водночас, лідер партії "Батьківщина" вважає, що зараз через підпорядкування Адміністрації Президента судової гілки влади представникам її уряду практично неможливо довести безпідставність звинувачень.