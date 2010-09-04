Тимошенко: борітеся, бо вони зроблять те, що сказав Янукович

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає виборців обов`язково взяти участь 31 жовтня у виборах до органів місцевого самоврядування.

"31 жовтня - вибори. Не проігноруйте їх, тому що місцеві органи влади встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги. Якщо ви ще раз дасте цим людям право, вони виконають те, що сказав Віктор Федорович (Янукович) декілька днів тому - на 30% будуть підвищені всі тарифи на житлово-комунальні послуги", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі ток-шоу "Шустер-live".

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що від активної участі виборців залежатиме якість більшості у місцевих радах, яка формуватиметься за результатами виборів, а також якість ухвалених ними рішень. "Борітеся за себе, а я буду боротися разом з вами. Я була з вами, і залишаюся, незалежно від посад у владі чи знаходячись в опозиції", - закликала Юлія Тимошенко.