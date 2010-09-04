Тимошенко не шкодує, що купила забагато "Таміфлю"

10:59, 04 вересня 2010
Політика
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"Хай клреще пропаде, ніж не вистачить"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що і нині вдалася б до закупівлі медичного препарату "Таміфлю", якби країні загрожувала епідемія "свинячого грипу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час ефіру "Шустер live".

"Якщо б сьогодні потрібно було робити те ж саме, я зробила би те ж саме", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона пояснила, що істерія, яка панувала в світі під час епідемії вимагала повної готовності. "Це зараз, заднім умом, говорять: та нічого не було там. А коли у нас Західна і Центральна Україна кожен день втрачала тисячі людей в лікарнях від атипової пневмонії, то мені було страшно, вибачте", - сказала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що саме тому вона "купила "Таміфлю". "І сьогодні вчинила би так само. Краще якась кількість Таміфлю пропаде, ніж його не вистачило би..."

 

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