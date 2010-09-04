Янукович потішив: сьогодні в України водій один, і напрямок руху один

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що сьогодні в Україні сформувався новий клас «чесних підприємців», на яких орієнтується влада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час ланчу з представниками українських та гонконгських ділових кіл, який відбувся сьогодні в рамках офіційного візиту Президента України у Гонконг.

«Сьогодні у нашій державі сформувався новий клас – клас підприємців, які готові працювати за ринковими законами в рамках здорової конкуренції», - констатував він.

Як також підкреслив Президент України, «цей клас живе не ідеологією, а чистою працею». «Він є основою єдності та нової сили України… На нього спирається та орієнтується керівництво держави – Президент, уряд, парламентська більшість», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про розвиток внутрішньополітичної ситуації в державі, Президент зауважив, що «переважну більшість попередніх років своєї незалежності Україна нагадувала потужний автомобіль, який не міг рушити з місця, тому що надто багато політиків вважали себе водієм та по різному бачили напрямок руху».

«Сьогодні водій один. І напрямок руху один – на політичний прагматизм та економічну модернізацію. Після політичних поневірянь Україна, нарешті, знайшла свою внутрішню силу та єдність», - резюмував глава держави.