Регіонал пропонує опозиції почекати до середи

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що всі законопроекти, запропоновані фракцією БЮТ, парламент має розглянути того дня, коли порядок денний роботи Верховної Ради формує опозиція, тобто у середу, 8 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради, коментуючи пропозицію фракції БЮТ розглянути завтра, 7 вересня, в день відкриття чергової сесії, низку законопроектів, спрямованих на соціальний захист населення.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що, згідно з Регламентом Верховної Ради, опозиція щосереди планує порядок денний роботи парламенту.

«Зрозуміло, що ми не будемо проти того, щоб вони внесли ті пропозиції, які вважають за потрібне розглянути», - сказав він.

Водночас, за словами керівника фракції Партії регіонів, поки що рано говорити про значне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, оскільки всі пропозиції перебувають ще на стадії обговорення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ вимагає, аби Верховна Рада завтра першим питанням розглянула законопроект про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ.