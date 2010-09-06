Литвин думає, що Тігіпку поки що нема чого боятися
13:27, 06 вересня 2010Політика
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Спікер ВР дав прес-конференцію
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент не ухвалить рішення щодо відставки Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем’єр-міністра України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи ініціативу фракції КПУ щодо звернення до коаліції про відповідальність С.ТІГІПКА.
«Я думаю, що на даному етапі ця ідея не буде мати практичного продовження», - сказав В.ЛИТВИН.
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