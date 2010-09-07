Тимошенко: пропоную нагадати Януковичу, що в Україні є народ

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх небайдужих громадян прийти у вівторок, 7 вересня, о 10.00 до будівлі Верховної Ради, аби підтримати вимогу опозиційних парламентських фракцій із запровадження мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів, цін на продукти харчування та на підвищення пенсійного віку.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я пропоную нагадати ЯНУКОВИЧУ, що в Україні є народ, і 7 вересня - в перший день осінньої сесії парламенту - зібратися на акцію протесту в Києві біля Верховної Ради та в кожній області біля місцевих державних адміністрацій. Мета - зупинити необґрунтоване підвищення тарифів, збільшення пенсійного віку, прийняття агресивного Податкового кодексу та терор проти малого бізнесу. Ми будемо наполягати на прийнятті закону про мораторій на підвищення тарифів та пенсійного віку, прийняття закону про спрощену систему оподаткування, закону про захист прав держави на газ, який по-рейдерськи забирає "Росукренерго", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що депутати опозиційних фракцій розробили та внесли на розгляд парламенту відповідні законопроекти. "В перший день роботи парламенту ми дамо бій і ми вимагатиме ставити на голосування ці закони про мораторій", - повідомила вона.

"Тільки той, хто бореться, вартий свободи та гідного життя", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.