Печерський суд залишив під арештом мера з Полтавщини

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для міського голови Карлівки, що на Полтавщині, підозрюваного в отриманні хабара.

Текст відповідної постанови суду від 3 вересня 2010 опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру.

Згідно з документом, мер звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України - одержання хабара.

«(Міський голова - УНІАН) вчинив дії, безпосередньо спрямовані на отримання хабара у розмірі 10 тис. доларів», - йдеться у постанові.

Кримінальна справа щодо чиновника була порушена 26 липня 2010 року. 31 серпня він був затриманий.

Як повідомлялося, про затримання мера Карлівки за одержання хабара УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах, не уточнивши, коли, за що і на яку суму згаданий чиновник отримав хабар.

Єдине, на чому наголосив співрозмовник агентства, – затримання відбулося у ході спільної операції співробітників ГУБОЗ МВС України і Генеральної прокуратури.

Разом з тим, 2 вересня Полтавська обласна організація Української народної партії висловила обурення затриманням силовиками мера райцентру Карлівки Сергія ЯКОВЕНКА, який також є головою міської організації УНП.

У заяві, ухваленій на засіданні Проводу Полтавської облорганізації УНП, зокрема, йдеться, що затримання С.ЯКОВЕНКА - "замовне, провокаційне і має політичний характер".

«Сергій ЯКОВЕНКО - справжній лідер Карлівської громади, порядна, чесна і сильна людина, відданий, ідейний член партії. Він – кандидат номер один на повторне обрання мером Карлівки», - зазначається у заяві.

Активісти УНП вважають, що "його життєва позиція і політична приналежність до УНП не може подобатися політичним аутсайдерам, які вдаються до брудних методів боротьби".