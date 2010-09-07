Мітинги опозиції та Партії регіонів ішли паралельно

Сьогодні у Дніпропетровську паралельно пройшли мітинги опозиції та Партії регіонів проти дії влади та на її підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 8 тис. представників опозиційних політичних партій «Наша Україна», «Батьківщина», Українська народна партія, Народний Рух України, Конгрес Українських Націоналістів, громадських організацій «Опора» та «Громадська сила» провели мітинг перед будівлею оперного театру.

Учасники акції тримали партійні прапори, державні прапори України, а також гасла: «Вікторе Федоровичу, чиновники приховують свій бєспрєдєл вашим ім’ям», «Ні підвищенню тарифів на комунально-житлові послуги», «Мера Дніпропетровська Куліченка у відставку».

Мітинг відбувся протягом 30 хвилин.

У резолюції мітингу його учасники заявили рішучий протест проти пограбування населення через підвищення тарифів на ЖКГ та ціни на продукти. «Підвищення тарифів та цін – це порушення обіцянок Партії регіонів перед президентськими виборами», - наголошується у резолюції.

Учасники акції протесту також закликали жителів Дніпропетровська «боротися проти антинародної, антиукраїнської влади».

У мітингу, організованому Партією регіонів, який відбувся перед будівлею міської ради Дніпропетровська, за даними прес-служби партії, взяли участь від 3 до 5 тисяч осіб. Прихильники ПР висловили підтримку діям владі держави та місцевим владам Дніпропетровська.

Учасники зазначеної акції висловили своє негативне ставлення до інших політичних партій та громадських сил Дніпропетровська.

За даними міського управління внутрішніх справ, порушень правопорядку під час обох мітингів не встановлено.