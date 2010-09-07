Прихильники БЮТ провели акцію протесту в Полтаві

Сьогодні в Полтаві прихильники БЮТ провели акцію протесту проти підвищення цін, збільшення пенсійного віку і ухвалення нового Податкового кодексу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на мітинг, який відбувся перед стінами Полтавської облдержадміністрації, зібралося близько 500 осіб. Вони тримали в руках плакати «Україна без людей», «Пенсійний вік - як у Європі, тривалість життя - як у Зімбабве», «На кладовище раніше, ніж на пенсію», «Ні - підвищенню цін на газ!», «Ні - збільшенню пенсійного віку!», «Ні - знищенню малого і середнього бізнесу!».

Учасники мітингу збирали підписи під зверненням до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів і Верховної Ради, в якому висловили своє обурення з приводу подорожчання комунальних послуг, намірів уряду збільшити пенсійний вік і ухвалити Податковий кодекс у новій редакції.