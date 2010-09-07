Северінсен вважає небезпечною концентрацію влади в Україні

Колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханна СЕВЕРІНСЕН вважає небезпечною надмірну концентрацію центральної і місцевої влади в Україні навколо однієї політичної сили.

Про це Х.СЕВЕРІНСЕН заявила у коментарі кореспонденту УНІАН щодо внутрішньополітичної ситуації в України, зокрема, з огляду на проведення 31 жовтня місцевих виборів.

“Дуже важливо вважати і розуміти, що місцеві вибори є саме місцевими. А відтак, учасники виборчого процесу на місцях повинні самостійно вирішувати, кого висувати кандидатами”, - наголосила вона.

Водночас Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що їй відомо про ситуацію, коли сьогодні з боку керівництва держави – з центру – здійснюється надто сильний вплив на місця з метою набуття якнайбільшого контролю над регіонами. “Також має місце втручання центральної влади і судів у внутрішньопартійні справи”, - сказала вона.

Х.СЕВЕРІНСЕН також звернула увагу на можливість використання на майбутніх місцевих виборах деяких технологій, які реалізовуватимуться з метою ведення виборців в оману. Зокрема, пояснила вона, може йтися про використання технічних кандидатів, як це було під час нещодавніх виборів Президента.

Х.СЕВЕРІНСЕН також висловила занепокоєння у зв’язку із відсутністю єдності серед українських опозиційних сил.

“Це надає перевагу Партії регіонів. Можна висловити застереження, що вони, сконцентрувавши центральну державну владу, також зроблять це на місцевому рівні. Тенденція до такої надмірної концентрації влади є небезпечною”, - наголосила вона.

Х.СЕВЕРІНСЕН також заявила, що спостерігатиме за ходом виборчого процесу, щоб через такий моніторинг сприяти забезпеченню прозорості, чесності та демократичності проведення місцевих виборів в України.