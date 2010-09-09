Тимошенко про Януковича, шельф, псевдоамериканців і невгамовні апетити

Колишній прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обурена наміром нинішнього уряду укласти мирову угоду з “Венко Прикерченська".

Про це йдеться у коментарі Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на її сайті.

За її словами, “складається враження, ніби Україна програла війну ЯНУКОВИЧУ, і "переможці" обклали всіх нас контрибуціями та репараціями”.

Зокрема, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, “вслід за задоволенням мільярдних апетитів "РосУкрЕнерго", що обернулося підвищенням тарифів на газ для кожного громадянина, ЯНУКОВИЧ гасить передвиборчі векселі перед українськими та російськими мільярдерами, які прикрилися під вивіскою псевдоамериканської компанії "Венко". “Саме так слід розуміти інформацію про намір уряду укласти мирову угоду з "Венко", - наголосила екс-прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що нещодавно в українському прокаті йшов мультик "Нікчемний я", головний герой якого викрав... Місяць. При цьому вона підкреслила, що “приблизно таким є масштаб афери з передачею Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря компанії "Венко Прикерченська", статутний капітал якої недотягує до вартості кімнати в комуналці в обласному центрі, а формальними засновницями є чотири студентки”.

“Цій конторі "Рога та копита" ЯНУКОВИЧЕМ передаються мільярди тонн національних запасів нафти та газу. Зрозуміло, що за студентками стоять солідні обличчя з оточення ЯНУКОВИЧА з невгамовними апетитами - той же ФІРТАШ, ЛЬОВОЧКІН, БОЙКО, ХОРОШКОВСЬКИЙ”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо буде укладено мирову угоду, Україна надовго забуде про власний Чорноморський шельф, бо за тих умов, на яких збирається розробляти його "Венко", держава у найближчі 30 років ніякого реального прибутку - ні грошима, ні вуглеводнями - отримувати не буде.

“У згаданого мультика - хепіенд: злодій виявися добрим, Місяць повернувся на місце. Україною правлять лихі злодії, добром нічого не віддадуть. Але вік нафти та газу довший, ніж президентський термін ЯНУКОВИЧА. Чорноморський шельф все одне буде повернуто народові”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма знаходиться позов компанії "Венко" до уряду України.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

Новий Кабінет міністрів України запропонував компанії «Венко Прикерченська» укласти мирову угоду по тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України в 2008 році договору про розділ продукції.

13 травня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що в уряді України на даний момент готуються пропозиції за мировою угодою для розв’язання конфліктної ситуації з компанією Vanco.

У Мінприроди сьогодні, 8 вересня, спрогнозувати підписання мирової угоди з "Венко Прикерченська" до жовтня.