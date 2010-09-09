Незалежні профспілки негативно оцінюють діяльність голови ФПУ Хари

Незалежні профспілки негативно оцінюють діяльність Василя ХАРИ на посаді голови Федерації профспілок України.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи висловлювання заступника голови ФПУ Сергій САНЧЕНКА про те, що «В.ХАРА має піти і звільнити місце для більш досвідченого та зваженого керівника».

«Не моя справа оцінювати, що доброго чи поганого зробив Василь ХАРА для ФПУ, і чи варто йому і далі очолювати ФПУ, - зазначив В.РОЙ. - Це право і обов’язок виключно президії, ради чи з’їзду ФПУ. Однак я можу сказати, що для профспілкових об’єднань, які не входять до складу ФПУ, (тут я наважусь висловити спільну точку зору усіх незалежних об’єднань) діяльність В.ХАРИ була однозначно негативною. За час, що він очолює ФПУ, не те, що співпраця, а навіть регулярний конструктивний діалог, обмін думками, консультації тощо між ФПУ і незалежними профспілковими об’єднаннями, по суті, припинився. Натомість почалися серйозні суперечки і конфлікти, що, безумовно, робило неможливим будь-яку консолідацію українського профспілкового руху. Вплив українських профспілок на соціально-економічну ситуацію в країні - і так не дуже значний - став стрімко падати, на них фактично перестала звертати увагу влада. Найяскравішим прикладом падіння авторитету профспілок стало підвищення урядом цін на газ для населення без будь-якого попереднього узгодження чи консультацій з профспілками, як того вимагає закон», - сказав В.РОЙ.

За його словами, В.ХАРА не раз публічно висловлював своє зверхнє і навіть зневажливе ставлення до незалежних профспілок загалом і до окремих їхніх лідерів зокрема. «Голова ФПУ, на моє переконання, прагне до того, аби ФПУ була єдиним, як у часи СРСР, суб’єктом профспілкового руху в Україні. Для цього незалежні профспілкові об’єднання зусиллями В.ХАРИ були усунуті від участі у переговорах з урядом по укладанню Генеральної угоди по тарифам», - заявив В.РОЙ.

Крым того, він повідомив, що представників незалежних профоб’єднань виключили зі складу наглядових рад і правлінь фондів обов’язкового державного соціального страхування. «В результаті, приміром, наша Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва, яка, по суті, є єдиним представником інтересів працівників цієї сфери (у складі ФПУ немає галузевої профспілки працівників малого та середнього бізнесу), позбавлена можливості навіть мінімального впливу на розподіл коштів соціального податку, хоча, звісно, члени наших профспілкових організацій сплачують такий податок. Усі наші заклики, прохання, звернення до голови ФПУ виправити цю ненормальну ситуацію залишилися без позитивної реакції», - сказав В.РОЙ.

Голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України висловив сподівання, що, у разі звільнення В.ХАРИ з посади голови ФПУ, з новим керівником найбільшого профоб’єднання України незалежні профспілки зможуть налагодити ефективну співпрацю заради належного захисту в державы законних прав та інтересів найманих працівників.