Янукович привітав іудеїв України з Новим 5771 роком
12:54, 09 вересня 2010Політика
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Свято Рош-Га-Шана
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав іудеїв України зі святом Рош-Га-Шана.
Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.
“Сердечне вітаю вас із святом Рош-Га-Шана - Новим 5771 роком за єврейським календарем. У ці дні переосмислюють прожитий рік і власні вчинки, докладають зусиль до особистого духовного зростання”, - говориться у привітанні.
В.ЯНУКОВИЧ побажав іудеям радості, достатку, родинного щастя і затишку.
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