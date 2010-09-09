Янукович привітав іудеїв України з Новим 5771 роком

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав іудеїв України зі святом Рош-Га-Шана.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Сердечне вітаю вас із святом Рош-Га-Шана - Новим 5771 роком за єврейським календарем. У ці дні переосмислюють прожитий рік і власні вчинки, докладають зусиль до особистого духовного зростання”, - говориться у привітанні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав іудеям радості, достатку, родинного щастя і затишку.