Соцпартія офіційно обізвала опозицію купкою інтриганів і провокаторів

Соцпартія заявляє, що опозиція штовхає Ющенка до безвідповідального і безтямного кроку - розпуску парламенту. У заяві політвиконкому та парламентської фракції йдеться про те, що "на повний хід включено машину безчесної дискредитації влади і політичних сил правлячої коаліції національної єдності, фактично розв’язано інформаційну війну із зомбуванням масової свідомості і навішуванням образливих ярликів заради досягнення підступної мети – державного перевороту шляхом перевиборів Верховної Ради України". Соцпартія називає дії опозиції "безвідповідальними, безголовими", а лідерів опозиції "політичними банкрутами, інтриганами і провокаторами, самопроголошеними вождями та вождиками ".

Політвиконком і фракція Соціалістичної партії України у Верховній Раді своєю заявою нагадують Президентові про покладену на нього Конституцією України місію гаранта дотримання прав і свобод її громадян: " В цей відповідальний для долі державності час Віктор Ющенко як громадянин і глава держави має визначитись, з ким він – з народом, з його здоровими, творчими, будівничими силами чи з реваншистами і авантюристами, які поставили свій особистий хапальницький інтерес вище за національні інтереси України. Доля демократії, доля війни чи миру сьогодні в його руках, і крий Боже чи в цей страсний тиждень, чи будь-коли використати дані народом повноваження проти свого народу, проти здобутої століттями тяжких борінь Української держави".