Янукович про критику, ворогуючі клани, чесні вибори та корупцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінює велику кількість критики на адресу влади і вважає її проявом свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив у своєму виступі на Національних зборах Партії регіонів, які пройшли в четвер у Києві.

«Україні потрібна влада, яка знає що робити і не боїться говорити про це. Сьогодні я чую багато критики на адресу влади, вважаю це позитивом. Критика означає, що, попри всі звинувачення, в Україні існує свобода слова. Не право поливати все брудом, але право висловлювати незгоду і виступати з власною позицією, власними конструктивними зауваженнями», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, «нехай краще в Україні буде влада, яку критикують за її роботу, ніж та, яку лають за бездіяльність».

Янукович обіцяє вберегти Україну від сепаратизму і розколу

Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що вбереже Україну від сепаратизму і розколу.

«Не секрет, що окремі політичні сили вважають, що вибори (до місцевих органів влади – УНІАН) є шансом повернути собі теплі місця у владі. Вони прагнуть знову перетворити державу на розрізнені і ворогуючі політичні клани», - заявив глава держави.

Водночас, він наголосив «на марності таких сподівань».

«Їх розчарує український народ. Як гарант цілісності Української держави я докладу усіх зусиль, щоб уберегти Україну від сепаратизму, територіальних конфліктів і розколів», - запевнив Президент.

За його словами, місцеві вибори стануть важливим кроком у формуванні міцної загальнонаціональної команди, яка візьме на себе відповідальність за проведення глибоких реформ.

Янукович закликав політичні сили боротися толерантно

Віктор ЯНУКОВИЧ закликав політичні сили толерантно боротися під час місцевих виборів.

Звертаючись до політичних сил, які планують брати участь у місцевих виборах, Президент запевнив, що як керівник держави докладе всіх зусиль до гарантування дотримання норм виборчого законодавства під час виборчої кампанії.

“Щоб довести вірність принципам демократії та права”, - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що за його ініціативи були внесені зміни до закону про місцеві вибори, які, за його словами, зняли несправедливе обмеження на участь у виборах деяких партій.

Президент розраховує, що зі свого боку всі учасники виборчих перегонів будуть дотримуватись норм права та моралі.

“Я закликаю політиків до відповідальності, толерантності та чесної конкуренції. Я сподіваюсь, що ці вибори не перетворять Україну на політичне згарище, що це буде конкуренція програм, а не черговий раунд політиканства і ворожнечі”, - підкреслив Президент.

Кримінальної відповідальності не уникне жоден корупціонер

Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що кримінальної відповідальності не уникне жоден посадовець, який порушував закон, незалежно від його політичної належності.

Він пообіцяв, що влада жорстоко боротиметься з корупцією.

“Сьогодні багато хто хоче бачити в діях влади політичні репресії щодо колишніх урядовців та чиновників. Існує думка, що в країні знову переслідують за погляди, а значить, достатньо їх змінити і відповідальності можна уникнути. Мушу розчарувати – жодної політики в цьому немає”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

“За тіньові тендери, оборудки із землею, розкрадання державної власності та бюджетних коштів доведеться відповідати незалежно від партійності чи політичних переконань”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що злочинці обов’язково будуть покарані згідно із законом.

“Це повинні усвідомити всі”, - підкреслив Президент.