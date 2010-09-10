Меліхова: тільки БЮТ чинив спротив захопленню Києва

Лише 12 депутатів Київської міської ради проголосували проти знищення самоврядування в м. Києві - проти ліквідації районних рад м. Києва.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київраді Тетяни МЕЛІХОВОЇ.

«На сьогоднішньому пленарному засіданні ми побачили продовження режисури Банкової, яка раніше реалізувала свої плани у переформатуванні Верховної Ради, а сьогоднішньою сесією продемонструвала, що створила свою «тотальну більшість» - 95 депутатів – у Київраді. Ця сесія у Київраді фактично поставила хрест на самоврядуванні у Києві, забрала у киян право обиратись і бути обраним. І лише 12 депутатів, які представляють партію «Батьківщина», чинили опір регіональній більшості, заблокували трибуну, але не змогли зірвати голосування», - розповіла лідер опозиціонерів Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, 95 депутатів із 107, зареєстрованих в залі, проголосували за рішення, яким було ліквідовано районні ради столиці, це - фракція Блоку Черновецького, Блоку Кличка, Блоку Литвина, Партія Регіонів, ГАК, Блок Катеринчука та провладні «тушки».