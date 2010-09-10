Азаров - кримським чиновникам: якщо я побачу в морі сміття – не ображайтеся

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що брудне Чорне море і погано функціонуючі очисні споруди негативно позначаються на іміджі курортів Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Сімферополі сьогодні.

«Я цього року відпочивав у Криму і звернув увагу, що море брудне. Виділятимемо гроші і будуватимемо очисні споруди... Над нами сміються і скидають всіляке сміття з тим, щоб не платити за утилізацію в порти. Ми не можемо навести лад», - сказав прем`єр на нараді з економічного розвитку Криму.

Він закликав владу автономії звернути увагу на цю проблему.

«Якщо я наступного року побачу в морі побутове сміття – не ображайтеся», - сказав М.АЗАРОВ присутнім.

Один із учасників наради запропонував штрафувати недобросовісних судновласників, на що прем`єр відповів: одними штрафами проблеми не вирішиш, потрібно фіксувати кораблі, які скидають відходи.

«Давайте прикордонників зацікавимо, частину штрафів їм віддамо на заохочення до зарплати, щоб не було формального ставлення (до роботи)», - сказав глава Кабміну.

На думку М.АЗАРОВА, чистота моря – це один із головних чинників, що визначає привабливість курорту.

«Наявність сучасних очисних споруд - першорядна проблема (Криму), і ми її вирішимо за кілька років», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, прем`єр провів свою літню відпустку в Криму.