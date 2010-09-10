Янукович не хоче мирити Колеснікова з Клюєвим, Клюєва з Бойком?

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що припинення повноважень чотирьох суддів Конституційного Суду і призначення на ці посади нових суддів якісно не позначиться на рішенні щодо подальшої долі політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"І без цих суддів в Конституційному Суді було достатньо суддів, які погодилися голосувати за скасування політреформи. Хоча з новими призначенням ситуація може стати ще більш сприятливою для цього. Я вважаю, що все вирішуватиме Президент: зважиться він на такий крок, який, на мій погляд, поставить під сумнів його легітимність взагалі і його образ на Заході, чи ні. А скільки у Конституційному Суді своїх суддів - не має вже значення. Там їх і так достатньо", - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що В.ЯНУКОВИЧ при призначенні нових суддів КС не створюватиме видимість "демократичності і незалежності" суддів у контексті майбутнього рішення про конституційність політреформи. "Якщо ЯНУКОВИЧ піде на скасування конституційної реформи, а це означатиме режим особистої влади, він може опинитися в ізоляції. Адже все обнуляється: коаліція не потрібна, парламент не потрібен, партії не потрібні, і своя навіть партія не потрібна, тому що вона йому заважає, адже там є групи інтересів, там треба мирити КОЛЕСНІКОВА з КЛЮЄВИМ, КЛЮЄВА з БОЙКОМ тощо. Він не хоче займатися такою роботою. А хоче збудувати таку губернаторську вертикаль стосовно країни", - пояснив він.

Політолог підкреслив, що скасування політреформи-2004 має як персональні, так і політичні ризики для В.ЯНУКОВИЧА. "Скасування політреформи комуністам невигідне, проросійським силам - невигідне, тому що авторитаризм ЯНУКОВИЧА раптом може стати авторитаризмом за ЛУКАШЕНКОМ? Ми ж не знаємо, куди він піде далі... ЯНУКОВИЧ ризикує опинитися в ізоляції", - вважає В.КАРАСЬОВ.

На думку керівника Українського філіалу Інституту країн СНД Володимира КОРНІЛОВА, посади суддів у Конституційному Суді будуть запропоновані народним депутатам. "Кандидати, наскільки я розумію, мабуть, були визначені раніше. Щоправда, я думаю, що кандидатів набагато більше, ніж самих постів, - після виборів залишилося ще немало незадоволених своїм нинішнім становищем людей, що залишилися у Верховній Раді", - припустив він.

Водночас В.КОРНІЛОВ відзначив, що у даний час В.ЯНУКОВИЧА підштовхують до необхідності скасування конституційної реформи 2004 року. "Будь-якого Президента - і КУЧМУ, і ЮЩЕНКА - неодноразово підштовхували до скасування конституційної реформи, і той же ЯНУКОВИЧ доклав чимало зусиль для того, щоб довести громадськості і ЗМІ, що Конституційний Суд не має права скасовувати конституційну реформу. Я дуже сподіваюся, що ці спроби нічим не завершаться. Я б закликав нинішню владу дуже обережно і дбайливо ставитися до нинішньої Конституції. Конституційну реформу потрібно готувати. Однак не йти у бік повноважень КУЧМИ", - додав політолог.

Президент Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ упевнений, що кадрові ротації у Конституційному Суді кардинально не змінять позицій при ухваленні рішення. "Я схильний вважати, що рішення практично вже ухвалене: воно не прийняте у вигляді команди "Старт!", однак внутрішньо - і Президент, і команда вже готові до скасування конституційної реформи 2004 року. Нас чекатиме перехід від політичних методів управління до адміністративних", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКІВСЬКОГО.

Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді В’ячеслава ДЖУНЯ.