Київські регіонали: ми повинні взяти більшість, але чесно

Керівництво Київської обласної організації Партії регіонів закликає однопартійців забезпечити чесні, прозорі і демократичні вибори в регіоні з метою отримання більшості в органах місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, таку настанову дав голова організації Партії регіонів на Київщині Юрій БОЙКО, виступаючи в столиці на зборах регіональної організації партії.

За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав чітке завдання, щоб вибори пройшли чесно, прозоро, щоб країна отримала нову демократичну владу.

«Таке завдання стоїть і в Київській організації… На перший погляд, завдання легке, оскільки ми сьогодні є влада і маємо ресурс, однак залучення адміністративного ресурсу суперечить демократії і свободі волевиявлення людей. Тому ви повинні діяти в межах чинного законодавства, відразу присікати всі можливі фальсифікації, які можуть бути з боку наших опонентів», - сказав він.

Другим завданням, наголосив Ю.БОЙКО, є необхідність обрання достойних кандидатів, за якими б «не тягнувся негативний шлейф».

«Необхідний якісний склад депутатів - вони повинні бути поважними в районах людьми, вони будуть нашим обличчям, на яке дивитимуться люди», - наголосив Ю.БОЙКО, підкресливши, що «партійний квиток це не захист, а відповідальність перед людьми».

За словами голови організації ПР на Київщині, перед членами ПР «стоїть чітке завдання – закріпити владу в Київській області». «Ми повинні взяти більшість… Ми повинні показати, що ми єдина команда, яка, пройшовши президентські вибори, ще більше згуртувалася», - наголосив він.

В свою чергу перший заступник голови Київської обласної організації ПР, губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголосив, що «від цих виборів залежить, чи буде закріплена в Київській області політична стабільність і просування реформ, чи країна знову увійде в регресію і хаос, як було за 5 років помаранчевої влади».

Водночас він підкреслив, що сьогодні на Київщині створено стійку більшість в обласній раді, що дало можливість ухвалити консолідований бюджет та збільшити видатки на соціальний захист мешканців області. «За короткий термін перебування у владі, - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК, - нам вдалося вивести область з глибокої економічної кризи, зменшити заборгованість із заробітної плати, відновити фінансування життєво необхідних соціальних програм, почати наводити лад у сфері земельних відносин, збільшити обсяги промислового та сільськогосподарського виробництва, а найголовніше - повернути довіру людей до влади».

Разом з тим А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що члени обласної організації ПР повинні пояснювати людям, що не зовсім популярні кроки, які здійснює сьогодні чинна влада, є єдиним шляхом для покращення життя.

«Ми перестали ділити хто до яких кольорів належить, ми стали єдиними. Я переконаний, що в єдності ми повернемо довіру людей до влади», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

В свою чергу голова Київської облради Олександр КАЧНИЙ наголосив у своєму виступі, що «Київська область повинна зробити суттєвий внесок в загальну перемогу, адже люди очікують від нас змін на краще, і ми не маємо права їх підвести».

За результатами зборів їх учасники прийняли резолюцію щодо підтримки проекту обласної передвиборчої програми «Будуємо нову країну!» як основу для розробки районних, міських партійних програм та програм кандидатів на посади міських голів з метою забезпечення подальшої стабільності на території Київщини та проведення реформ в інтересах її мешканців.