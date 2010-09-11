Уряд проситиме МВФ збільшити квоту з випуску ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів України має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з приводу збільшення квоти щодо випуску ПДВ-облігацій ще на 10-12 млрд. грн. Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на інформоване джерело.

Як відзначає видання, тим самим держава визнає борг перед експортерами з ПДВ на суму близько 26,5-28 млрд. грн., що удвічі менше невідшкодованого податку на додану вартість за оцінками експертів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника голови Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред`явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила обсяги простроченої заборгованості.