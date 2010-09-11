ЄЦ ставитиме на переможців, і в Тернополі це 100% не ПР

У Тернополі «Єдиний центр» підтримає того кандидата в мери, який сповідує демократичні принципи та має найбільші симпатії у громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив лідер «Єдиного центру» Віктор БАЛОГА.

Він пояснив, що партія вирішила підтримувати в регіонах найсильніших кандидатів за умови, що їх світогляд співпадає з базисними ідеалами «Єдиного центру». «Якщо є кандидат сильніший і світоглядні наші речі сходяться, то чому не підтримати. Невже мусять всі висувати? Та тоді нема перспективи. Ми є компромісні. Там, де ми є сильні, там ми підтягуватимемо до себе. Де ми слабші, підтягуватимемося до сильнішого. Головне - питання консенсусу вирішити так, щоб потім можна було нормально працювати наступні 5 років», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він запевнив, що у Тернополі «Єдиний центр» на 100% не підтримуватиме кандидата в мери від провладної Партії регіонів.

«В кожній області є лідери політичних перегонів. У вас за результатами виборів до облради - це «Свобода». Зрозуміло, що від них будуть сильні кандидати, і громада це більше сприймає. На основі цього і прийматимемо рішення, як виходити з ситуації з діючим мером і кандидатом від «Свободи», щоб потім не вийшло, що нібито демократичне крило є, але насправді його не буде і в Тернополі», - зазначив В.БАЛОГА.