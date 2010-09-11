Столиця накупить комунальної техніки майже на 48 мільйонів

Цього року в осінньо-зимовий період столична влада планує придбати 80 одиниць комунальної техніки на загальну суму 47,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Це, зокрема, 15 солерозкидувачів, 13 комбінованих дорожніх машин, 20 машин для прибирання тротуарів, 5 автогрейдерів, 4 навантажувачі, 3 машини снігонавантажувачів, 11 мотопомп і 5 екскаваторів-навантажувачів.

Загалом підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в осінньо-зимовий період у столиці триває.

Так, за даними комунальної корпорації «Київавтодор», для очистки доріг у зимовий період підготовлено 145 одиниць снігоприбиральної техніки, що складає майже 50% від загальної кількості. Всього необхідно привести у готовність 298 одиниць снігоприбиральної техніки.