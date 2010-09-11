У Мексиці з в'язниці для наркомафії втекли понад 80 в’язнів

В’язні однієї з мексиканських в`язниць, що розташована неподалік від кордону зі США у місті Рейноса, здійснили масову втечу, 85-ти з них вдалося втекти.

Як передає РІА «Новости», втеча була здійснена у п`ятницю вранці з в`язниці, де утримуються переважно члени наркокартелів, проти яких активно борються власті країни.

Представник мексиканської прокуратури в місті підтвердив факт втечі, проте надавати подробиці не став.

Як повідомили місцева радіостанція і газета El Norte з посиланням на поліцію, заарештовано більш як 40 співробітників в`язниці, які були на службі під час втечі, а двоє зникли безвісти.