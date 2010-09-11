Ющенко взяв до своєї партії «двох достойних»

Лідер громадської ініціативи "Оновлення країни", екс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та екс-глава "Укрспецекспорту" Сергій БОНДАРЧУК вступили до партії "Наша Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні політради партії лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО зачитав заяви В.НАЛИВАЙЧЕНКА та С.БОНДАРЧУКА про вступ до партії.

Він дав високу оцінку новим членам партії. "Я просив би прийняти цих достойних у наші ряди, дати цим сигнал про оновлення наших рядів. Дати Раді, в тому числі з`їзду, провести мобілізуючу роботу, особливо по тих фігурах, які добре зарекомендували себе і все робили для розвитку країни", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Рішення про вступ В.НАЛИВАЙЧЕНКА та С.БОНДАРЧУКА було ухвалено одноголосно.