Єфремов сподівається, що ВР підвищить статус російської мови

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість голосів для ухвалення нового закону про мови, який підвищує статус російської мови в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ефіру "Шустер live".

О.ЄФРЕМОВ спростував всі звинувачення опозиції в тому, що коаліція знову піднімає мовне питання перед виборами та з метою відволікти увагу населення від гострих соціальних проблем. Він зауважив, що направив даний законопроект для реєстрації у Секретаріаті ВР ще чотири місяці тому. "Але Секретаріат його не реєстрував по одній простій причині, що у нас є норма в Регламенті, що якщо є альтернативні законопроекти, то я цей законопроект можу зареєструвати через наступну сесію. Тому він був готовий давно", - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що ще раніше фракція Партії регіонів не могла внести цей законопроект, оскільки не було достатньої кількості голосів для його ухвалення. "Сьогодні, я сподіваюся, хоча і не впевнений в цьому, достатня кількість голосів буде в залі, і ми виконаємо зобов’язання, які давали нашим виборцям", - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у ВР був зареєстрований проект закону "Про мови", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКО та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ. Законопроект передбачає, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або такою, якою повсякденно користується більшість громадян України, загальноприйнятою, поряд з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.