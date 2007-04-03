Парламент відновив повноваження старої ЦВК на чолі з Ківаловим

Верховна Рада України скасувала свою постанову від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 народний депутат із 262, зареєстрованих у залі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, «природно, що треба скасовувати і постанову про призначення членів ЦВК».

ВР скасувала ще одну свою постанову від 8 грудня 2004 року про призначення нинішнього складу ЦВК. «За» проголосував 261 із 262 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Володимир ФАЛЬКО, ці рішення означають, що припинено повноваження нинішньої ЦВК, яку очолює Ярослав ДАВИДОВИЧ, і відновлено роботу ЦВК, яку до 8 грудня 2004 року очолював Сергій КІВАЛОВ.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 85 Конституції України, Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.