У центрі Києва знайшли «секретний» сміттєспалювальний завод

Майже в самому центрі Києва, на вулиці Уманською, відкрився сміттєспалювальний завод. Причому це трапилося півтора місяці тому, і місцеві жителі про це навіть не здогадувалися, пише «Сегодня».

Проти зведення подібного заводу на Троєщині, далеко від житлових будинків, активісти борються вже багатьох років. І його досі не почали будувати, оскільки була маса висновків, що спалювання сміття – дуже шкідлива для екології технологія. Завод на Солом’янці відкрився тихо, замовником будівництва виступила Південно-західна залізниця. Вже зараз тут переробляють биті пляшки, пластикові пакети, залишки їжі – словом, все те, що залишилося в потягах після пасажирів. Щорічно тут збираються спалювати близько 3 тисяч тонн відходів.

Як сказав начальник південно-західної залізниці Олексій Крівопішин, завод абсолютно «чистий». За його словами, в багатьох європейських містах подібні заводи будують в самому центрі міста, і в цьому нічого не немає страшного.

«Заводик» відшукати не дуже просто. Він стоїть на території залізничного депо і є невеликою установкою, що скидається на будівельний вагончик. За санітарними нормами, будь-який сміттєспалювальний завод заборонено будувати ближче, ніж у 500 м від житлових будинків, але в даному випадку люди мешкають вже в 200! Причому, про сусідство не знають! «Я чула, що завод планували будувати. У нас ще збори обіцяли, підписи збирали... Але ми були проти. Таки побудували?! А ми запахів не відчули...», – сказала мешканка Борщагівки Ольга.

Але екологи налякані. «Безпечних технологій спалювання сміття взагалі немає – в повітря виходить вся таблиця Менделєєва! – говорить відомий еколог Володимир Борейко. – Сміття треба утилізувати, а не спалювати – це технології минулого століття. Ми писатимемо в Кабмін і президентові, щоб завод терміново закрили».