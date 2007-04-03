Біля офісу Партії регіонів формується група для виїзду з Сум до Києва

У даний час в Сумах біля приміщення обласної філармонії, поруч з якою знаходиться офіс обласної організації Партії регіонів, зібралося близько 300 осіб, які повідомляють про свій терміновий від’їзд до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, люди мають з собою пакети з продуктами харчування та не можуть конкретно сказати, коли вони від’їжджають до столиці, оскільки були зібрані активістами Партії регіонів у терміновому порядку.

Люди слухають по FM-радіо передачі про події у Києві, в тому числі виступ прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Автобусів чи інших засобів пересування поблизу обласної філармонії у Сумах поки що немає.