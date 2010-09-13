Стретович пояснив своїй партії, що один голова - добре, а багато - ліпше

ХІІІ позачерговий з’їзд партії Християнсько-демократичний союз прийняв рішення про самостійну участь у виборах до органів місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Переконані, що влада має бути максимально близькою до людини, а місцеве самоврядування - вільне від політики і наповнене конкретними справами на користь громади», - йдеться у резолюції з`їзду.

«Наша мета - отримати гідний результат на місцевих виборах. Після виборів 31 жовтня ХДС має максимально деполітизувати місцеву владу», - підкреслив народний депутат Володимир МАРУЩЕНКО, виступаючи перед делегатами з`їзду, і наголосив, що місцеві вибори - це перший етап на шляху до парламентських.

Також делегати з’їзду ухвалили зміни до Статуту ХДС, що запроваджують колегіальне управління.

«У ХДС запроваджується Асамблея як керівний орган партії в період між з’їздами, - зазначив голова партії, народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ. – Асамблея формуватиметься з голів обласних організацій, народних депутатів, членів уряду, а також інших партійців, обраних з’їздом. Асамблея обиратиме Колегію, яка буде управляти партією».

За його словами, такі зміни дозволяють запровадити багатоланкову структуру управління. «В період між з’їздами відповідати за ситуацію в партії буде не один голова, як було до цього, а Колегія», - наголосив В.СТРЕТОВИЧ.

Після ухвалення з’їздом змін до Статуту ХДС В.СТРЕТОВИЧ склав повноваження голови партії.