Литвин знає, як взятися за Конституцію, "незважаючи на рішення КС"

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що до внесення змін до Конституції необхідно підходити дуже зважено, яким би не було рішення Конституційного Суду стосовно політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, всі свідомі того, що внесення змін до Конституції має важливий характер, і тому це питання пов`язуватимуть виключно з політичною тематикою.

«Незалежно від рішення Конституційного Суду, нам потрібно спокійно, зважено і виходячи з інтересів України і народу обговорити цю проблему», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, це мають робити експерти та науковці, тому він виступає за створення відповідної робочої групи.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до ідеї глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА створити конституційну раду, В.ЛИТВИН зауважив, що це залежатиме від того, чи ліквідована конституційна рада, створена попереднім главою держави.

При цьому спікер зауважив, що до складу конституційної ради зазвичай входять поважні люди, які можуть висловити своє ставлення до вже певних напрацювань.

«А для того, щоб напрацювати те, що можна обговорювати, треба створити робочу групу, яка б напрацювала відповідний проект документу», - вважає голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV.

Відповідне подання надійшло від 252 народних депутатів.

2 вересня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Міністерство юстиції України направило до КС свій висновок про наявність підстав для скасування змін до Конституції 2004 року.

«Ми отримали запит від КС і я поставив свій підпис під точкою зору, яка стосується можливості ухвалення рішення щодо неконституційності закону, яким вносилися зміни до Конституції», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.