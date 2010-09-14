У БЮТ прогнозують наступну провокацію влади: рубль замість гривні

Народний депутат України (фракція БЮТ), голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” Павло МОВЧАН вважає, що законопроект №1015-3 "Про мови в Україні" провокує довготривалі конфлікти.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Це є ні чим іншим, як «здачею» і демонтажем України. Тоді залишається наступна провокація – проти української гривні. Буде російський рубль. І це вже дістане всіх», - сказав депутат.

П.МОВЧАН вважає, що в мовному питанні не повинно бути компромісів. «Мовне питання потрібно вирішувати так, як потрібно українцям в Україні», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО та депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Законопроектом передбачається, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденно використовуваною більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.

11 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що законопроект, яким разом із закріпленням за українським статусу державної гарантується вільне використання, розвиток і захист інших мов, має бути прийнятий, оскільки ліквідовує факти дискримінації інших мов, насамперед - російськомовного населення.