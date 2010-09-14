Литвин вже не чекає «значного напливу з опозиції до влади»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що суттєвих змін у складі парламентської коаліції не відбудеться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер сказав в інтерв’ю виданню «Главред».

В.ЛИТВИН зазначив, що не бачить підстав для суттєвих перестановок у складі коаліції.

«З коаліції ніхто не піде, так само, як не буде і значного напливу з опозиції до влади. Основна маса визначилась, і можна буде говорити хіба що про незначні переміщення», - сказав він.

В.ЛИТВИН також додав, що він «як ніхто інший зацікавлений у тому, щоб стабілізувати ситуацію, і з суто прагматичних міркувань не зацікавлений в тому, щоб в коаліції була конституційна більшість». «Бо тоді виникне спокуса вирішувати складні питання простим шляхом. А такі рішення мають прийматись відповідально, а не після помаху руки. Бо вони матимуть велике значення для України, і я хочу, щоб вони були позитивними чи переважно позитивними», - зазначив керівник парламенту.