Герман підозрює, що європейська партія працює на замовлення Тимошенко

Ганна ГЕРМАН називає необ’єктивною та замовною резолюцію Європейської народної партії, в якій владу України закликають забезпечити рівне застосування правосуддя та обмежити функції СБУ.

Про це вона заявила сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

За її словами, представники ЄНП перед тим, як робити якісь висновки мали б приїхати до України та безпосередньо на місці ознайомитися з ситуацією. “Треба приїхати і подивитися телепрограми перш ніж заявляти, що у нас немає свободи слова, прямі ефіри, подивитися і купити українські газети. Подивитися на те, що у нас немає жодної української газети, яка не критикує владу. А потім вже говорити, що у нас немає свободи слова”, - сказала Г.ГЕРМАН. Вона зауважила, що представники опозиції мають вільний доступ до ЗМІ і якщо роблять щось корисне, то це знаходить місце в ефірах телеканалів та на шпальтах газет. “Опозиція, відколи повернулася з Сардинії, кожну п’ятницю в телевізорі, якщо щось роблять, то вони в новинах. Якщо вони нічого не робили ціле літо, а були на морях, то ми не могли їх шукати, щоб притягнути в телевізор”, - додала Г.ГЕРМАН. Тому, на думку політика, ці висновки ЄНП “є необ’єктивними”. “Я вважаю їх замовними, я вважаю, що ці люди, не знаючи ситуації, не ознайомившись, не проаналізувавши, прийняли такі висновки під візит Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя. Це так само як були нечистої роботи ті ролики передвиборчі ТИМОШЕНКО, де начебто МЕРКЕЛЬ, САРКОЗІ і інші європейські лідери її підтримували на виборах”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що не демократично давати оцінки, коли не маєш реальної картини, того що насправді відбувається в якійсь з країн. “Європейські підходи до демократії ґрунтуються на високих стандартах об’єктивності, на практиці вислуховування кожної зі сторін, а те, що зроблено в цих заявах – це звичайне політичне замовлення ТИМОШЕНКО, яке вона не раз робила”, - сказала Г.ГЕРМАН. За ї словами, Україна ніколи не дозволяла собі робити висновки щодо діяльності політичних сил в тій чи іншій країні, натомість ця резолюція ЄНП “є жестом зверхнього ставлення до України”.

При цьому Ганна ГЕРМАН наголосила, що резолюцію ЄНП вона коментує як член Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Європейська народна партія (ЄНП) закликала владу України забезпечити рівне застосування правосуддя та обмежити функції СБУ. Про це йдеться у резолюції Політичної асамблеї Європейської народної партії, схваленій на її засіданні 13 вересня. “Європейська народна партія... глибоко стурбована вибірковим використанням системи кримінального правосуддя, коли кримінальні справи стають схожими на політично вмотивовану кампанію проти соратників та лідера політичної опозиції”, - зазначається в документі.

У резолюції також висловлюється стурбованість тим, що діяльність Служби безпеки України виходить за рамки нормального функціонування подібних органів у демократичних державах, в яких існує верховенство права.

В резолюції також звертається увага на тиск СБУ на незалежний регулятивний орган в сфері засобів інформації в інтересах однієї телекомпанії (“Інтер” – УНІАН), що належить голові СБУ (Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ – УНІАН).

Крім того, ЄНП звернула увагу на те, що новий закон про місцеві вибори не відповідає демократичним стандартам, оскільки забороняє самовисування окремих кандидатів, а також зберігає закриті партійні списки. Поспіхом і непрозоро, на переконання “народників”, було схвалено і рішення про ліквідацію районних рад у Києві та Харкові. У резолюції також висловлюється стурбованість намірами представників правлячої коаліції скасувати конституційну реформу 2004 року.

У зв’язку з цим ЄНП закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та українську владу забезпечити рівне застосування правосуддя для всіх, а також гарантувати, що кримінальні переслідування не керуватимуться політичними інтересами.

Крім того, у резолюції міститься заклик “обмежити функції та діяльність Служби безпеки України захистом національних інтересів, та розглянути можливість позбавлення її повноважень у сфері кримінального правосуддя”.

ЄНП також закликала владу України до того, щоб будь-які зміни до Конституції України вносилися відповідно до встановлених конституційних процедур та з урахуванням міжнародних організацій і, зокрема, венеціанської комісії Ради Європи.

Крім того, ЄНП вирішила звернутися до Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням розглянути всі питання, що викликають стурбованість “народників”, на наступній сесії, яка відбудеться 4-8 жовтня цього року, а також схвалити свою резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні.