"Свобода": режим Януковича ще не захопив останній бастіон

Хмельницька обласна організація ВО “Свободи” заявляє, що Хмельницька ОДА використовує адмінресурс.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби облорганізації ВО “Свободи”, яке має УНІАН.

“9 вересня 2010 року головам районних державних адміністрацій Хмельницької області було розіслано офіційного листа від першого заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Миколи ДЕРИКОТА з вимогою забезпечити участь делегацій від районів у обласному форумі Партії регіонів "Будуємо Хмельниччину разом", що відбувся 10 вересня. Причому голови РДА в наказовому порядку повинні були забезпечити присутність не менше 50 осіб, в тому числі й кандидатів у депутати обласної і районних рад, голів партій і кандидатів на посади голів сільських та селищних рад”, - йдеться у повідомленні.

Хмельницька обласна організація ВО “Свобода” вважає такі дії відкритим і зухвалим залученням до виборчого процесу адмінресурсу, спробою команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА повністю знищити демократичний виборчий процес.

“Місцеве самоврядування – це останній бастіон, який не захопив режим ЯНУКОВИЧА. Тому українці повинні зробити усе можливе, щоб не дати прокремлівській окупаційній адміністрації остаточно узурпувати владу. Незважаючи на фальсифікації, наступ і тиск з боку влади, потрібно зберегти самоврядність громад і після місцевих виборів”, - наголошують “свободівці” Хмельниччини.