Азаров запрошує опозицію на спецзасідання

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запрошує представників опозиції взяти участь у спеціальному засіданні Кабінету Міністрів 17 вересня, на якому обговорюватиметься проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

М.АЗАРОВ відзначив необхідність схвалення документа в уряді і його ухвалення у Верховній Раді і доручив робочій групі на чолі з першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ допрацювати документ упродовж двох днів.

«У п`ятницю ми проведемо спеціальне засідання Кабінету Міністрів для розгляду зауважень і пропозицій і затвердження остаточного тексту законопроекту для подання його у Верховну Раду», - сказав він.

На засідання, відзначив прем`єр-міністр, будуть запрошені представники Адміністрації Президента, профільних комітетів Верховної Ради, асоціацій учасників ринку і опозиції.

«Ми також запросимо представників опозиції, тому що уряд максимально відкритий для діалогу і критики. Ми дамо змогу виступити кожному, хто захоче внести конструктивні й ділові пропозиції до законопроекту», - сказав М.АЗАРОВ. Він учергове наголосив, що в Податковому кодексі мають бути передбачені механізми для розвитку й модернізації всіх галузей економіки.

«Разом з тим ми чітко розуміємо, що межі досконалості немає. Інтереси різних груп можуть бути різними, але в якийсь момент необхідно зупинитися в дискусіях і починати діяти. Такий момент настав, бо подальше затягування прийняття Податкового кодексу затримує ухвалення бюджету наступного року, а ми не можемо припуститися помилок минулого уряду, коли новий рік країна почала без головного фінансового документа», - сказав М.АЗАРОВ.