Голова ЦВК: якщо ПР не виграє місцеві вибори, виникне багато питань

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що «якщо Партія регіонів не виграє місцеві вибори, виникне багато різних питань».

В інтерв`ю LB.ua , відповідаючи на питання журналіста про неабияке напруження пристрастей на нинішніх місцевих виборах, В.ШАПОВАЛ сказав: “Що ж тут дивного? Тут ціла низка моментів. Перше – переможцю будь-яких виборів перемогу свою, час від часу, необхідно підтверджувати. Тобто, якщо Партія регіонів не виграє місцеві вибори, виникне багато різних питань. Друге – в західних країнах у віданні місцевих рад: прибирання територій, школи, лікарні тощо. У нас - земля, власність… Думаю, бути депутатом ради у великому місті – анітрохи не гірше, ніж бути народним депутатом України».

Голова ЦВК також розповів, що в Комісію вже надходять подання в ТВК, «щоправда, поки що не дуже активно. Думаю, «наплив» буде, як завжди, в останній день».

При цьому він не зміг сказати, від якої політсили кандидатур у місцевих виборчкомах більше: «Складно сказати, ми таку статистику не ведемо. Коли комісії почнуть працювати, зможемо говорити про особливості персонального складу, поки що – ні. Чому, до речі ви вважаєте домовленості про членів ТВК неправильними. Це що, порушення закону? …Хоч би як там було, така практика не є незаконною».

За словами В.ШАПОВАЛА, «виборче законодавство – це нерідко м`яка подушка для тих, хто в більшості у владі. Для тих, хто в меншині - камінь під голову. Інше питання – межі, аби просто палицю в цій справі, як кажуть, не перегнути. Проте будь-який виборчий закон фактично приймають під чинну владу. Власне, влада його і приймає. Явних садо-мазохістів серед політиків я щось не бачив».