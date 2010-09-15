У НУ-НС кажуть, що затверджувати вступ до коаліції нема кому

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” член партії “Наша Україна” Андрій ПАРУБІЙ називає безпідставними заяви його колеги по фракції Давида ЖВАНІЇ щодо можливого рішення НУ-НС про входження до коаліції.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

“Такі заяви – це намагання набити собі ціну перед провладною коаліцію, що він мовляв може забезпечити більшість у фракції для входження до коаліції”, - сказав А.ПАРУБІЙ.

За його словами, відповідні розмови йшли від ряду політиків “типу ЖВАНІЇ” дуже давно, однак досі вони не увінчалися успіхом. “В нашій фракції немає голосів для того, щоб вступати в коаліцію. В нашій фракції більшість людей патріотично-державницького характеру, які сприймають Партію регіонів і її політику в Україні як окупаційної адміністрації, а не української влади”, - додав народний депутат. А.ПАРУБІЙ наголосив, що, такі політики як Д.ЖВАНІЯ повинні нести відповідальність перед своїми виборцями, але говорити, що таких політиків у фракції більшість це неправда.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від парламентської фракції НУ-НС Давид ЖВАНІЯ прогнозує, що найближчим часом НУ-НС можу хвалити рішення про приєднання до коаліції.