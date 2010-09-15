Тігіпко вже знає, як буде обходити наказ Азарова

Кожен керівник політичної партії під час виборів бере в них участь.

Про це заявив сьогодні журналістам лідер партії «Сильна Україна», віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Відповідаючи на запитання щодо зауваження прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що члени уряду повинні визначитись щодо своєї участі у виборах в органи місцевого самоврядування, С.ТІГІПКО сказав: «Я можу сказати так: безумовно, той керівник партії, який працює в уряді, не агітувати за свою партію і відійти абсолютно від виборів не зможе». Він зазначив, що на його думку, політика існує для того, щоб під час виборів політичним партіям і політикам займатися виборами.

«Але особисто я для себе чітко знаю, яким чином буду вирішувати це питання. Я спеціально не йшов у відпустку. Я готувався літом для того, щоб восени піти у свою законну відпустку так, як ходять усі громадяни України. І я вирішив витратити її якраз на вибори. Ніякого політичного тиску ні на кого, безумовно, я не збираюсь робити», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він не назвав дату, коли піде у відпустку, зазначивши, що ще зарано для цього. «Зараз - Податковий кодекс», - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заборонив міністрам навіть коментувати хід виборчої кампанії.

«Діяльності уряду виборча кампанія не стосується. Тому навіть коментувати перебіг кампанії не є компетенцією міністрів. Я на цьому наполягаю: щоб ніхто не відволікався від поточних справ. Якщо хтось бажає взяти участь у виборах, будь ласка. Але треба зробити вибір – де ти збираєшся працювати: в уряді чи в тих органах, до яких балотуєшся», - заявив прем`єр.