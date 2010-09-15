Азаров обіцяє не пускати на держслужбу чиновників-корупціонерів

З метою посилення відповідальності чиновників за корупційні правопорушення уряд ухвалить відповідний порядок, який набере чинності одночасно із Законом «Про засади запобігання та протидії корупції».

Про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Ми не тільки візьмемо на контроль звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні дії, у зв’язку з притягненням їх до відповідальності за корупційні правопорушення, а й простежимо, щоб такий громадянин більше ніколи не потрапив на державну службу», - наголосив глава уряду, зауваживши, що це стосується представників як центральних і місцевих органів виконавчої влади, так і місцевого самоврядування.

За словами прем’єра, такий порядок є загальновизнаною практикою. На думку М.АЗАРОВА, чиновники мають чітко усвідомлювати, що другого шансу працювати на державній службі тим, хто спійманий на корупції, держава не дасть.