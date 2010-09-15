Російські льотчики в Криму задоволені умовами тренувань

Під час перебування російських льотчиків на випробувальному полігоні злітно-посадкових систем НИТКА в Криму українська сторона забезпечила їх усім необхідним.

Про це заявив сьогодні на зустрічі з журналістами в Криму командир окремого корабельного винищувально-авіаційного полку морської авіації Північного флоту ВМФ Російської Федерації Євген КУЗНЄЦОВ, повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України.

За словами офіцера, раніше відсутність тренажера для навчально-тренувальних польотів групи літаків морської авіації російського флоту викликала значні незручності у підготовці молодих пілотів. На сьогодні ж, з використанням полігону злітно-посадкових систем НИТКА, вже п’ять льотчиків-початківців підготовлено для подальшої служби на авіаносці.

«За кілька днів, як планується, ми завершуємо наші тренування. Сподіваюся, що у майбутньому році нам буде дозволено здійснити подібні польоти ще раз», - зазначив Є.КУЗНЄЦОВ.

Як додав присутній на зустрічі з журналістами заступник начальника випробувального полігону злітно-посадкових систем НИТКА з виховної роботи Володимир КУЗНЄЦОВ, тренажер, створений у 1979 році, призначений для випробування корабельних авіаційно-технічних засобів та літаків, підготовки льотного та технічного складу корабельної авіації. Зокрема, він використовується для тренування екіпажів українських вертольотів з посадки на корабель, випробування катапульт, аерофінішерів та оптичних систем посадки.

За інформацією прес-центру ВМС України, протягом трьох тижнів на тренажері НИТКА проходять тренування літаки російської морської авіації Су-27К, МіГ-29К, Су-25УТГ та Су-27КУБ. Даний захід відбувається в рамках реалізації домовленостей між керівниками оборонних відомств України та Російської Федерації, досягнутих 24 червня цього року в смт Партеніт під час третього засідання Підкомітету з питань безпеки українсько-російської міждержавної комісії.