Чечетов «утнув»: ми не можемо знайти лідера для опозиції

Координатор парламентської більшості, народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє, що нова влада робить все необхідне, щоб в Україні народилася сильна опозиція.

Про це М.ЧЕЧЕТОВ сказав в ефірі ТВi, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Ми зараз, зі свого боку, допомагаємо створити сильну опозицію! Проте лідера не можемо знайти! Ну, хтось буде, обов`язково!», - висловив упевненість М.ЧЕЧЕТОВ.