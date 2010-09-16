Чечетов «утнув»: ми не можемо знайти лідера для опозиції
10:56, 16 вересня 2010Політика
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А так роблять все необхідне...
Координатор парламентської більшості, народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє, що нова влада робить все необхідне, щоб в Україні народилася сильна опозиція.
Про це М.ЧЕЧЕТОВ сказав в ефірі ТВi, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.
«Ми зараз, зі свого боку, допомагаємо створити сильну опозицію! Проте лідера не можемо знайти! Ну, хтось буде, обов`язково!», - висловив упевненість М.ЧЕЧЕТОВ.
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