Відбудеться позачерговий з’їзд партії «Фронт змін»

У п’ятницю, 17 вересня, у Києві відбудеться позачерговий з’їзд політичної партії «Фронт змін». Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, місце проведення з’їзду - виставковий центр «Київекспоплаза» (вул. Салютна, 2-б). Початок з’їзду - об 11.00 (реєстрація починається о 9.00). По закінченні з’їзду, о 12.30, відбудеться прес-конференція. Акредитація за телефонами: 220-07-73, 050-641-39-23, 067-789-27-34.

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