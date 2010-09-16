Нардепи хочуть заборонити ЗМІ лаятися з 6:00 до 23:00

Нардепи нарешті визначилися, як відрізнити еротику від порнографії. Цілий авторський колектив: бютівці Павло Унгурян, Павло Мовчан, Андрій Павловський, нашоукраїнці Лілія Григорович та Руслан Князевич, комуніст Євген Царьков, регіонали Геннадій Самофалов, Володимир Олійник і Юлія Новикова й Катерина Ващук з Блоку Литвина зареєстрували у Верховній Раді Проект Закону № 7132 про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі".

На 70 сторінках пропонованих змін автори, зокрема, спромоглися провести межу між еротикою та порнографією. “Продукція еротичного характеру – продукція, що містить зображення (опис) людського тіла або сексуальних дій, які є продовженням, підтвердженням глибини емоційних переживань людини, і мають за мету розкриття проявів її чуттєвості та досягнення естетичного ефекту”. А “продукція порнографічного характеру – продукція, що містить порнографію”.

А на додачу до цього з метою попередження виробництва та обігу продукції, що завдає шкоди суспільній моралі хочуть заборонити, серед іншого, “вживання нецензурних лайливих і брутальних слів у продукції друкованих засобів масової інформації, у телевізійних та радіопрограмах (передачах), що розповсюджуються протягом ефірного часу у добовому відрізку з 6:00 до 23:00, окрім каналів з обмеженим доступом...”