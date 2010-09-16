У липні 3,6 мільйона українців одержали зарплату на рівні 509 грн

У липні поточного року 3,6 млн. українців одержали заробітну платню на рівні 509 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу повідомив голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

За його словами, в Україні протягом 2009 року кількість працюючих, які платять внески до бюджету ПФ, скоротилася на 1 млн. громадян. «За перше півріччя ми маємо (скорочення кількості працюючих громадян – УНІАН) мінус 98 тис.», - сказав голова ПФ.

Б.ЗАЙЧУК відзначив, що сьогодні гостро стоїть питання про необхідність розв`язати проблему підвищення заробітної платні, оскільки без цього неможливо реформувати пенсійну систему, зокрема вводити другий рівень пенсійного забезпечення.