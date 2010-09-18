У Януковича є «дуже велика кількість пропозицій» до Медведєва

Україна готова створювати з Росією низку спільних підприємств у різних галузях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив учора пізно ввечері під час зустрічі з Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у резиденції президента Російської Федерації «Завідово» у Тверській області.

«Є, мені зараз доповідають наші співголови комісій з уряду за різними напрямками, напрацьована дуже велика кількість пропозицій по створенню спільних підприємств у цілій низці галузей. Треба робити серйозні рішення. Ми готові», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України також повідомив, що за перше півріччя товарообіг між країнами зріс на більш ніж 70%. «Це і експорт, і імпорт в обидві сторони йде. У сумі це близько 20 млрд. доларів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, при цьому уточнивши, що не знає, як розраховується ця сума в Росії.

Він подякував російській стороні за те, що за кілька місяців знято дуже багато бар`єрів у торгівлі між країнами.

«Товар пішов, товаровиробники відчули, що ухвалені серйозні політичні рішення, і чиновники розуміють, що потрібно, як кажуть, відкрити шлюзи. Час, коли грали цим інструментом із обох сторін - багато не буду говорити на цю тему, - але цей час минув», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.