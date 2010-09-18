Литвин про вибори: у нас країна і так не працює

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що місцеві вибори 31 жовтня пройдуть чесно та демократично.

Про це він заявив в інтерв’ю Київській обласній державній телерадіокомпанії.

"Я сподіваюсь, вірю і буду робити все для того, щоб у людей було право вибору і щоб люди обрали одночасно і розумом, і серцем, і своїми відповідальними рішеннями. Це буде найкраща демократія", - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас, за його словами, якщо будуть вибори "так би мовити намальовані", за принципом “неважливо, хто як голосує, а важливо, хто і як підраховує”, тоді країна дуже багато втратить.

При цьому спікер впевнений, що в даному питанні все залежить від людей. "Якщо люди живуть в селі і знають, що вони проголосували за одну людину, а їм показують офіційний документ і підписи, що переміг хтось інший, то вони повинні про це сказати, і не тільки проголосувати, а і захистити свій вибір", - наголосив В.ЛИТВИН.

Коментуючи рішення про скорочення термінів виборчої кампанії, В.ЛИТВИН зауважив, що підтримує його. "У нас країна і так не працює. Зараз два місяці виборчий процес. А якщо зробити три місяці, то у нас не будуть працювати три місяці до виборів, три місяці після виборів, а після того як розсядуться, поїдуть одразу відпочивати, а потім будуть готуватися до наступних виборів", - додав він.